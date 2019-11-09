USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,34 - 6,35

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün babasının mal varlığına tedbir konuldu

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün mal varlığına tekrar tedbir kondu.

3. Sayfa / 09 Kasım 2019 Cumartesi 19:02
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün babasının mal varlığına tedbir konuldu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılandığı Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Ekim'de görülen duruşmada sanık Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması kararına itiraz etti. İtirazı değerlendirmek üzere toplanan 4. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazın kabulüne ve sanığın mal varlığına yeniden tedbir konulmasına karar verdi.

22 Ekim'de görülen duruşmada Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbir, sanığın avukatlarının talebi üzerine mahkeme heyetince kaldırılmıştı. Sanığın yargılanmasına 24 Aralık'ta devam edilecek.

PARAVAN ŞİRKETLE FETÖ PARASI AKLAMIŞTI

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür, ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle FETÖ'nün parasını akladığı, firari oğlu Hakan Şükür adına inşaat yaptırdığı ve oğlunun finans işlerini takip ettiği iddia edilmişti. Şükür'ün ayrıca, örgütün Sakarya yapılanmasında önemli konumda bulunan Remzi Çinemre ve firari Hakan Alaçam ile telefon görüşmeleri tespit edilmişti.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Yurt DışıHakan ŞükürCumhuriyet BaşsavcılığıMal VarlığıAğır Ceza Mahkemesi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı