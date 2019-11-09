Ekrem İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na cevap!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın 'Kahramanın yolculuğu' kitabına tepki göstermişti.



Kaftancıoğlu, 'Kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışıyor. Kimse CHP'nin emeğine saygısızlık edemez.' ifadeleriyle yazarı eleştirmişti.



İMAMOĞLU'NDAN CEVAP!



DW Türkçe'ye konuşan İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına cevap verdi.



''Seçim kampanyasında danışmanlığınızı yapan Necati Özkan'ın yazdığı ve süreci ele alan 'Kahramanın Yolculuğu' adlı kitap, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından eleştirildi. Siz bu eleştirilere katılıyor musunuz? Siz kitabı nasıl buldunuz?''sorusuna İmamoğlu, '' Katılmıyorum, zira kitabı henüz okumadım. Niye katılmıyorum? Kitapta herkes kendi duygularını ortaya koyar, yarın o dönemi siyasi bir kimlik yazar, kendi duygularıyla yazar. Hatta o duygularını Cumhuriyet Halk Partili birisi yazar, başka türlü görür ve yazar. İyi Partili biri yazar başka türlü görür ve yazar. Bir vatandaş da yazabilir, ailemden biri de yazabilir ya da bir arkadaşım. Şu anda yazan bir profesyonel. Danışmanlığımı yapan bir yol arkadaşım. Kendi mesleki bakış açısıyla bir kitap yazmış olabilir. Dolayısıyla bu kendi fikridir. Buna saygı duymak lazımdır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama tabii ki Canan Hanım'ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum. Çünkü ben partimi ya da partili kimlikleri etkileyecek bir konuşmayı ne basın önünde yaparım, ne de tweet atarım.'' diye cevap verdi.



