USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,34 - 6,35

Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk

ABD'nin 1915 olaylarıyla ilgili karar tasarılarına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk, hazmedemediler. Yaptırımların bizi etkilemeyeceğini defalarca söyledik" dedi.

Siyaset / 09 Kasım 2019 Cumartesi 15:17
Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin 1915 olaylarıyla ilgili karar tasarılarına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk, hazmedemediler. Yaptırımların bizi etkilemeyeceğini defalarca söyledik. YPG yaklaşık 750 bin Suriyeli Kürt vatandaşı sürgüne gönderdi' dedi.

Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '(ABD) Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar' şeklinde konuştu.
Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Basın ToplantısıTerör ÖrgütüEkonomik İşbirliği TeşkilatıMevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı