Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour ile ortak basın toplantısı düzenledi.



ABD'nin 1915 olaylarıyla ilgili karar tasarılarına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk, hazmedemediler. Yaptırımların bizi etkilemeyeceğini defalarca söyledik. YPG yaklaşık 750 bin Suriyeli Kürt vatandaşı sürgüne gönderdi' dedi.



Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '(ABD) Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar' şeklinde konuştu.

Kaynak : AA

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