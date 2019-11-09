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Azad Yılmaz'dan dikkat çeken proje!

Sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla son dönemin en dikkat çekici isimlerinden olan Azad Yılmaz kış ayında yapacağı yeni projesinden bahsetti.

Yaşam / 09 Kasım 2019 Cumartesi 12:42
Azad Yılmaz'dan dikkat çeken proje!
Video için tıklayın

Sosyal medya fenomeni yerli Dan Bilzerian olarak bilinen Azad Yılmaz Beyaz Tv'nin sevilen programı Uyan Türkiyem'e konuk oldu.

Azad Yılmaz canlı yayında kendisi hakkında merak edilenleri cevapladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te çektiği mehter videosuyla sosyal medyayı alt üst eden Azad Yılmaz yaptığı işten başlayıp günlük hayatından çocukluk yaşamına kadar olan yaşam sürecinden bahsetti.

Azad Yılmaz kış ayında yapacağı en ucra köy okullarına gideceği yardım projesiyle sevenlerinin gönlünü bir kez daha kazandı. ''Yaptığım hiç bir şeyden pişman değilim'' diyen Azad Yılmaz hiç bir şekilde bugüne kadar planlı programlı olarak çalışmadığını, hayatın tadını çıkarttığını belirtti.

Uyan TürkiyemBeyaz TvParis

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