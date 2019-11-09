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Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Güncel / 09 Kasım 2019 Cumartesi 14:58
Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı kırsalında 7 Kasım'da 8 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor. Kaynak : AA

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