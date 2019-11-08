Yeniden Refah Partisi'nin İlk Büyük Kongresine Keçiören hazır

Yeniden Refah Partisi Keçiören İlçe Başkanı İbrahim Çakır, Keçiören'de gezmedik mahalle bırakmadıklarını ilçe esnafını ise Keçiören ilçe başkanlığı olarak, Teşkilat Başkanı Yaser Yıldırım, Tanıtım Medya Başkanı Süleyman Yıldız, Sosyal İşler Başkanı Mehmet Akşahin, Dış İlişkiler Başkanı İbrahim Karanfil, Teşkilat Başkan Yardımcısı Erdal Akşahin ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ali Uysal ve partilerine gönül veren dostlarıyla ziyaret ettiklerini söyledi... Yeniden Refah Partisi Keçiören İlçe Başkanı İbrahim Çakır, partilerinin 1. Olağan Büyük Kongresi için hazır olduklarını dile getirdi...

Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla genel merkez binasına kongre duyurusunun yer aldığı dev panolar ve Türk bayrağı asıldı.