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Survivor'da yarışacak 2. ismi açıkladı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışmasında mücadele edecek ikinci ismi açıkladı.

Televizyon / 08 Kasım 2019 Cuma 11:37
Survivor'da yarışacak 2. ismi açıkladı

Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında özel açıklamalarda bulundu. Özel hayatından projelerine kadar birçok konu hakkında bilgi paylaşan başarılı televizyoncu, Survivor'da bu sene yarışacak ikinci ismi de burada duyurdu.

Ilıcalı, Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle Survivor'da yer alacağını söyledi. Survivor'ın ilk şampiyonu olan Uğur Pektaş, Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da yıllarca rol almıştı.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayında açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

- Yapımcılığı çok seviyorum. Muhabirlikle başladım. Muhabir hem yapımcı hem sunucu gibi bir şey bana göre. Şimdi aynı sistemi biraz büyüttüğümü düşünün.

- Botoks da yaptırmıyorum, bir şey de yaptırmıyorum. Bu bizim ailenin genleri olabilir. Gece yarısı yemek yemem. Bizim kilo almamamız lazım, frene basıyorum. Haftada 3 gün futbol, 3 gün de ayak tenisi oynadığım oluyor.


FenomenSurvivorKanal DUğur PektaşAcun Ilıcalı

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