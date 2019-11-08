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Soylu: Milletimize sözümüzdür Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesine ilişkin, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi.

Siyaset / 08 Kasım 2019 Cuma 15:10
Soylu: Milletimize sözümüzdür Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesine ilişkin, 'Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz' ifadelerini kullandı.

Soylu, (DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz' diye konuştu.

İçişleri Bakanı

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