Kamuda bazı kadrolar iptal edildi! Yeni kadro ihdasları yapıldı

Cumhurbaşkanı kararı ile toplam 12 kamu iktisadi teşebbüsüne ait kadro ve/veya pozisyonlarda değişikliğe gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü için; 12 adet Bölge Müdürü ve 24 adet Bölge Müdür Yardımcısı kadrosu, 38 adet şef ve 80 adet teknik şef pozisyonu ihdas edildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü için; 5 adet Şube Müdürü ve 5 adet Müşavir kadrosu, 328 adet Mühendis ve 80 adet memur pozisyonu, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü için; 37 adet Başuzman ve 15 adet müdür kadrosu ihdas edildi.



Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü için; 5 adet şef pozisyonu,TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü için; 120 adet vagon teknisyeni, 20 adet YHT Makinisti ve 18 adet Başteknisyen pozisyon ihdası yapıldı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü için; 28 adet Teknik Şef, 17 adet Tekniker, 10 adet Şef ve 9 adet Mühendis pozisyonu ihdas edildi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü için; 150 adet Hava Trafik Kontrolörü, 100 adet AIM Memuru, 90 adet Tekniker, 70 adet Apron Memuru ve 64 adet ARFF Memuru pozisyonu ihdas edildi.



Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü için; 50 adet Mühendis ve 5 adet Başmühendis pozisyonu ihdas edildi.



Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü için; 20 adet Şef, 10 adet Mühendis ve 10 adet Veteriner pozisyonu ihdas edildi.