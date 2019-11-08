İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: 6 ölü

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Terk şehri olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.17'te kaydedildi. Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.



İran devlet televizyonu, depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.



Depremin Gilan, Zencan, Erdebil ve Kazvin eyaletlerinde de hissedildiği ve hasara yol açtığı aktarıldı.



Kaynak : AA

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