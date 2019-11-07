Geri geri gelen araç arkasındakini görmedi!

Edinilen bilgilere göre, olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, çalıştığı su bayisinin deposuna damacana taşıdığı sırada, arkasında bulunan ve geri geri seyreden 06 FD 8515 otomobilin çarpmasıyla birkaç metre savrularak yere düştü.



Aracın çarptığı kişi kazadan yara almadan kurtulurken, kazanın yaşandığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.