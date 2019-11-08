Emekliye zamlı maaş! Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Yaklaşık 10 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranını, 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.Bugüne kadar gerçekleşen enflasyon (Temmuz-Ekim) yüzde 5.31 çıkarken, bu oran Kasım ve Aralık enflasyonuna göre değişecek.



TAHMİNLER NE DİYOR?



2019 yılı için yüzde 12'lik enflasyon tahmini 6 aylık TÜFE'nin yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranının yüzde 6.65 olabileceğini gösterirken, beklenti anketindeki öngörü ise yüzde 7.3 artışa işaret ediyor.Hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de artış tahminlerine göre yeni maaşları hesaplandı.







YAŞLIYA 663 TL



Ocak'ta 65 yaş aylığı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.637,79 lira olan 65 yaş aylığı, yüzde 4'lük Ocak artışı ve oluşan yüzde 0.31'lik enflasyon farkına göre 663,30 liraya çıkacak.

