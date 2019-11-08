Cumhurbaşkanı Erdoğan:Eyvallah edemeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programına katılarak konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:



Aile müessesesinin çok ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu günümüzde bu temayı seçtikleri için teşekkür ederim.



Ordumuza peygamber ocağı, bu ocakta yetişene Mehmetçik deriz, bunun benzeri dünyada yoktur.



BİZİM KARDEŞLİK ANLAYIŞIMIZ BU



Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin.' Asla biz bunlara eyvallah edemeyiz. Onları bombaların altına gönderemeyiz. Bizim kardeşlik anlayışımız bu.



Ülkemizden binlerce, on binlerce kilometre ötedeki insanların derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak paydasıdır, ümmet olma şuurudur.



Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken, selamlaşırken, musafaha yaparken bir kez daha millet olmanın, ümmet olmanın şuuruna ereriz.



MÜSLÜMANLAR OLARAK SANCILI GÜNLER YAŞIYORUZ



Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Mezhepçilik fitnesinin ırk, renk, dil, kabile taassubunun kalplerimizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönemden geçiyoruz.



Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez.



Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın üzerine karabasan gibi çöktüğü bunalım çağındayız.



Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı İslam beldelerinden yetimlerin, evladını bir kör kurşuna kurban vermiş anaların feryatları yükseliyor.



İslam medeniyeti, bir taraftan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil sürülerinin diğer tarafta cehaletin mezhep ve meşrep taassubunun cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor.



Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor.