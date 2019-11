Ban Ki Moon, 'Erdoğan'a saygı duyuyorum'

Birleşmiş Milletler (BM) 8. Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Suriye konusunda aldığı inisiyatiften dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın önde gelen uluslararası insan kaynakları platformlarından Global HR Forumu'nun 14'üncüsü "Birlikte Daha İyi Bir Geleceğe" sloganıyla 6-7 Kasım'da Seul'de düzenlendi.



BM 8'inci Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un onur konuğu olarak yer aldığı foruma, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay katıldı.



Güney Kore Başbakanlığı tarafından organize edilen forumda, insan kaynakları konusunda dijital dönüşümü yakalama, eğitim sisteminin gözden geçirilmesi, cinsiyet eşitliği, yetenek gelişimi, genç istihdam gibi konular ele alındı.



Atay, forum kapsamında insan kaynaklarının geleceği konusunda uluslararası platformlarda iş birliğine dönük görüşmeler gerçekleştirdi. Atay, görüşmelerde, İnsan Kaynakları Ofisinin çalışmalarını ve Türkiye'nin insan kaynakları vizyonunu aktardı.



Atay, burada Ban Ki Moon ile de görüştü. Görüşmede Ban Ki Moon, Suriye konusunda aldığı inisiyatiften dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyduğunu belirtti. Atay ve Ban Ki Moon, Türkiye'nin insan kaynakları alanında gösterdiği gelişmelerin yanı sıra uluslararası arenadaki etkili politikalarına da değindi.



- Üniversiteye ziyaret



Atay, forum kapsamındaki görüşmelerin ardından Seul Büyükelçisi Ersin Erçin'le Güney Kore'nin dijital dönüşümüne öncülük eden, inovasyon ve nano teknoloji alanlarında uluslararası başarıya sahip üniversitelerden Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Başkanı Sung-Chul Shin'i ziyaret etti.



Ziyarette Türkiye ve Güney Kore arasında insan kaynağı geliştirmeye yönelik olası ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.



Times Higher Education (THE) sıralamasına göre özellikle bilgisayar, mühendislik ve malzeme bilimi alanlarında Güney Kore'nin en başarılı üniversitesi olan KAIST'in Başkanı Sung-Chul Shin, Türkiye ile iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.



Atay ve beraberindeki heyet, bugün, Seul Yunus Emre Enstitüsü ve Hankuk Yabancı Araştırmalar Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek ve Kore'deki üniversitelerde Türkçe öğrenen öğrencilerin yarışacağı "Güney Kore 2. Ulusal Türkçe Konuşma Yarışması" ödül törenine katılacak. Kaynak : AA

