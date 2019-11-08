Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.