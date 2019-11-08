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Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim / 08 Kasım 2019 Cuma 09:59
Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te Cem Seymen'in sunduğu A'dan Z'ye programında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen AtamalarıCem SeymenHükümetMilli Eğitim Bakanı

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