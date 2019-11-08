Almanya'da YPG'ye destek ayini

Almanya’da YPG/PKK terör örgütüne destek için kilisede ayin düzenlendi.



Ayinde konuşan konuşmacılar tek tek kürsüye davet edilerek açıklama yaptılar. İlk konuşmacının Almanya’nın Dresden kentinden geldiği ve oradaki Alman-Kürt Forumu adına konuştuğu belirtildi. Konuşmacılar Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve “Barış Pınarı Harekatı” hakkında manipüle edici açıklamalarda bulundu. Kaynak : İHA

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