Almanya'da maden ocağında patlama! Tüm işçiler kurtarıldı

Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaleti Halle kenti yakınlarındaki Teutschenthal kasabasındaki maden ocağında yerel saatle saat 09.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu yaralıların olduğu 30 madencinin madende mahsur kaldığı bildirildi.



Halle polisi yaralılarına olduğu madende sıkışan madencilerin kurtarılması için çalışmalara başlandığını buyurdu.



80 yıl boyunca potasyum madeni çıkarılan ocak 1982 yılında kapatıldı ve doldurulduğu bildirildi.



100 kişinin çalıştığı maden ocağının 14 kilometrelik bölümde son 15 yıldır mineral atıklar depolanıyordu. Kaynak : İHA

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