USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,34 - 6,35

Almanya'da maden ocağında patlama! Tüm işçiler kurtarıldı

Almanya’da bir maden ocağında patlama meydana gelirken, en az 30 madenci madende mahsur kaldı.

Dünya / 08 Kasım 2019 Cuma 13:42
Almanya'da maden ocağında patlama! Tüm işçiler kurtarıldı

Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaleti Halle kenti yakınlarındaki Teutschenthal kasabasındaki maden ocağında yerel saatle saat 09.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu yaralıların olduğu 30 madencinin madende mahsur kaldığı bildirildi.

Halle polisi yaralılarına olduğu madende sıkışan madencilerin kurtarılması için çalışmalara başlandığını buyurdu.

80 yıl boyunca potasyum madeni çıkarılan ocak 1982 yılında kapatıldı ve doldurulduğu bildirildi.

100 kişinin çalıştığı maden ocağının 14 kilometrelik bölümde son 15 yıldır mineral atıklar depolanıyordu. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Potasyum

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı