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18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçildi

İzmir’in Konak ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

3. Sayfa / 08 Kasım 2019 Cuma 07:34
18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçildi
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçeye bağlı Umurbey Mahallesinde yapmış oldukları saha çalışması neticesinde park halindeki bir akaryakıt tankerinin içerisinde fuel-oil ürününün olduğunu, bu ürünlerin piyasaya fuel-oil ürünü olarak satışının yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon neticesinde araç içerisinde bulunan ürünlerin herhangi bir faturasının olmadığı ve aracın akaryakıt ürünü taşıma lisansının bulunmadığı tespit edilerek, araç içerisinde bulunan 18 bin litre kaçak akaryakıta savcılık talimatıyla el konuldu.

Öte yandan, olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle yakalan şüpheli K.Ç. gözaltına alınırken, konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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KaçakAkaryakıt KaçakçılığıEmniyet Müdürlüğü

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