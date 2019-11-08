17 Aralık 2016'da terörist Kasım Yıldırımçakar, bomba yüklü sahte 71 EU 595 plakalı araç ile Adana'dan Kayseri'ye gitti. 17 Aralık'ta saat 08.48 sıralarında Zincidere Komando Tugayı nizamiyesinden çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü takip eden terörist, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi önünde bulunan otobüs durağına yanaştığı sırada otobüsün sol orta yan kısmına yaklaşarak bomba yüklü aracı patlattı. 38 AB 180 plakalı özel halk otobüsündeki 15 asker şehit olurken, 54 asker yaralandı. 3'ü firari 21 sanık hakkında 'devletin bütünlüğünü bozmak ve tehlikeye atmak', 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', '15 kez kasten adam öldürme', '54 kez kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Nisan'da görülen davada mahkeme heyeti, terör saldırısının iki numaralı sanığı Kenan Çiçek'e bombalı saldırının asil faili olduğu gerekçesiyle bir kez ‘devletin birliğini bozma ve azaltma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bomba ile kasten adam öldürme' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 54 kez 20 yıl, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 18 yıl, ‘örgüt üyeliği' suçundan 12 yıl ve ‘evrakta sahtecilik' suçundan ise 9 yıl hapis cezası verdi.



3 sanık hakkında dosyalar ayrılmıştı



Ayrıca mahkeme heyeti, yargılama sonucu firari durumda olan, yakalama kararları infaz edilmeyen saldırının bir numaralı sanıkları İshak Özçaktu, Ferhat Temizel ve Almanya'da yakalanan ancak iade durumu henüz sonuçlanmayan Sait Karabulut hakkında dosyanın ayrılmasına karar vermişti. 3 sanık hakkında ‘devletin birliğini bozma ve azaltma', 15 kez ‘tasarlayarak bomba ile kasten adam öldürme' suçundan, 54 kez ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' ve ‘örgüt üyeliği' suçlarından yeniden iddianame hazırlandı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde firari İshak Özçaktu, Ferhat Temizel ve Almanya'nın iade etmediği Sait Karabulut hakkında açılan davanın ilk celsesi 19 Temmuz 2019'da görüldü.



Mahkeme heyeti, iki sanığın halen firari olması, bir sanığın da Almanya'dan iade edilmemesi nedeniyle duruşmayı 2020 Ocak ayına erteledi.



“Bu akşam rahat uyuyacağım”



Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen Erhan Porispi kod adlı İshak Özçaktu isimli teröristin 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de askeri servis aracına yönelik bombalı saldırı eyleminin bizzat talimatını verdiği, planladığı ve organize ettiği tespit edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı. Şükürler olsun. Bu olmadan gitseydim, gözüm açık giderdim” dedi.



Almanya teröristi teslim etmiyor



2020 yılı Ocak ayında görülecek davada öldürülen İshak Özçaktu'nun dosyasının diğer 2 sanığın yargılandığı dosyadan tefrik edilip düşme kararı verilmesi bekleniyor. Öte yandan Almanya yakalanan terörist Sait Karabulut'u halen Türkiye'ye teslim etmezken, Fıro kod adlı firari sanık Ferhat Tekiner'in annesi V.T. yargılama sürecinde “Ben Ferhat'ın annesiyim, oğlum Kuzey Irak Süleymaniye kentine gidip orada yaşamaya başladı” demişti. Kaynak : İHA

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