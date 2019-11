BAŞKENT’te Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat döküm sahalarının yollarının bozuk olması n edeniyle kamyonların zarar gördüğünü ve hafriyatçı esnafına ek maliyet yüklendiğine dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Hafriyat sahasına döküm yapan her kamyondan peşin peşin ücretini alan Büyükşehir Belediyesi’nin kendi üzerine düşen yükümlülükleri de yerine getirmesi gerekiyor” dedi. Hafriyatla ilgili daha önce Belediye Meclisi’nden çıkan kararda belirtilmeyen işler için de esnaftan ücret alındığını ifade eden Ilıkan şöyle konuştu:



HİÇBİR BAKIM VE HİZMET YAPILMIYOR



“Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Mart 2018 tarihinde almış olduğu kararda hafriyat sahalarına ulaşım yollarının açılması ve bakımının yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı görevlendirilmiş. Ama bu sahalara giden yollara baktığınızda hiçbir bakım ve hizmetin yapılmadığını görüyorsunuz. Bugün geçimini zor sağlayan, güçlüklerle ayakta durmaya çalışan hafriyatçı esnafının sırtına, bu bozuk ve düzensiz yollar yüzünden bir de araç bakım maliyetleri yükleniyor. Bugün bir kamyonun tek lastiği en az 2 bin lira. Bu yollara lastik mi dayanır? Makas mı dayanır? Hafriyat sahasına döküm yapan her kamyondan peşin peşin ücretini alan Büyükşehir Belediyesi’nin kendi üzerine düşen yükümlülükleri de yerine getirmesi gerekiyor.



TÜM DOLGULARDAN DA PARA ALINIYOR



Bu sıkıntıların yanı sıra hafriyat firmalarından Meclis kararında belirtilmeyen işler için de para alınıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili kararında ‘Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı ve atıkları depolama ve geri dönüşüm sahaları’ ifadesiyle bir ücret tarifesi belirlenmiş. Ama mevcut uygulamada tanımlanmış hafriyat döküm sahaları dışında tüm arsa ve inşaat dolgularından para alınıyor. Bu uygulama ne kadar doğru? Hafriyat döküm sahası ilan ettiğiniz alanda bir hizmet üretiyor ve onun karşılığında her araçtan para alıyorsunuz. Ama vatandaşın inşaat dolgularında belediyenin ürettiği bir hizmet yok.



ANKET KEYFİ UYGULAMADAN VAZGEÇMELİ



Meclis kararında olmamasına rağmen yapılan bu para tahsilat işlemi, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANKET A.Ş. ile hafriyat firmaları arasındaki hesabın takip edildiği cari sistemden manuel olarak düşürülerek esnaf mağdur ediliyor. Bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır. ANKET A.Ş.’nin bu keyfi uygulamadan bir an evvel vazgeçmesi gerekiyor. Ankara’da ticaretin lokomotif sektörü inşaat iken ve sektörde iş yapan herkes adeta can çekişiyorken yapılan bu uygulama sadece hafriyat işiyle uğraşanları değil tüm müteahhitlik firmalarının işini zorlaştırmaktadır. Belediyecilik zorlaştırmak değil kolaylaştırmak işidir. Bir an önce sektörü zor durumda bırakan uygulamalardan vazgeçilmeli ve bu işlemler yerine getirilirken hafriyat döküm alanlarının yolları ve fiziki koşulları da iyileştirilmelidir.”