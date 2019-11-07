USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,35 - 6,37

Macron NATO'yu sildi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “NATO beyin ölümü yaşıyor” dedi.

Dünya / 07 Kasım 2019 Perşembe 16:13
Macron NATO'yu sildi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Ekonomist dergisine verdiği röportajda NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirterek, “Şu an yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür” ifadelerini kullandı. NATO ülkeleri arasında koordinasyon bulunmadığını söyleyen Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Kuzey Suriye'den çekme kararına ilişkin, “ABD'nin bize sırtını döndüğünü gösteriyor” dedi.

ABD'nin Avrupa projesine sırtını döndüğünü söyleyen Macron, “Uyanma zamanı” ifadelerini kullandı. NATO müttefiklerini savunmak için artık ABD'ye güvenemeyecekleri konusunda uyarıda bulunan Macron, “ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” dedi.



'AVRUPA KENDİ ORDUSUNU KURMALI'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin Avrupa projesi fikrini benimsemediğini belirten Macron, bölgenin ayrıca Brexit sebebiyle oldukça zarar gördüğünü vurguladı.

Macron, ABD'nin Avrupa'ya sırtını döndüğünü söyledi ve Avrupa'nın kendi ordusunun kontrolünü alması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

AvrupaFransa CumhurbaşkanıEkonomistBeyin Ölümü

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı