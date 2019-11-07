Macron NATO'yu sildi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Ekonomist dergisine verdiği röportajda NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirterek, “Şu an yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür” ifadelerini kullandı. NATO ülkeleri arasında koordinasyon bulunmadığını söyleyen Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Kuzey Suriye'den çekme kararına ilişkin, “ABD'nin bize sırtını döndüğünü gösteriyor” dedi.



ABD'nin Avrupa projesine sırtını döndüğünü söyleyen Macron, “Uyanma zamanı” ifadelerini kullandı. NATO müttefiklerini savunmak için artık ABD'ye güvenemeyecekleri konusunda uyarıda bulunan Macron, “ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” dedi.







'AVRUPA KENDİ ORDUSUNU KURMALI'



ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin Avrupa projesi fikrini benimsemediğini belirten Macron, bölgenin ayrıca Brexit sebebiyle oldukça zarar gördüğünü vurguladı.



Macron, ABD'nin Avrupa'ya sırtını döndüğünü söyledi ve Avrupa'nın kendi ordusunun kontrolünü alması gerektiğinin altını çizdi.



Kaynak : İHA

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