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EYT’lilere kötü haber!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yüz binlerce kişi TBMM’den gelecek haberi bekliyor. Birinci Yargı Paketi ve Bütçe görüşmelerinde EYT ile ilgili bir kararın çıkmamasının ardından bir kötü haber de 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan geldi. Burada da EYT’liler ile ilgili bir detay yer almadı.

Ekonomi / 07 Kasım 2019 Perşembe 13:47
EYT’lilere kötü haber!

Emeklilikte yaşa takılanlar, hükümetin yasal düzenleme yapması için siyasetçilerle görüşüp mitingler düzenlemeye başladı. Kamuoyunda uzun süredir tartışmalar, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na bakıldığında son buldu.

BÜTÇEDEN KAYNAK YOK

2020 yılı içerisinde EYT konusunda düzenleme yapılacağına dair bir beklenti vardı. Yıllık programda, EYT'ye bir kaynak ayrılmadığı görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." ifadelerini kullanmıştı.

"40 YAŞINDA EMEKLİLİK Mİ OLUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 yaşında emeklilik mi olur?" diyerek konuyla ilgili tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu.

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