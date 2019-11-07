Bülent Arınç, 'KHK faciadır' sözleriyle ilgili geri adım attı

'KHK bir faciadır' sözüyle eleştirilen ve Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifası istenen Bülent Arınç, 'İstifa haberlerim yayınlandı, böyle bir şey yok.' dedi. Habertürk canlı yayınına bağlanan Arınç, 'Yargıyı kutsallaştırmak gibi bir iddiam hiç olmadı' şeklinde konuştu.



Habertürk canlı yayınında 'Nedir Ne Değildir' yayınına telefonla bağlanan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısının çok verimli geçtiğini belirterek, 'Yargıyı kutsallaştırmak gibi bir iddiam hiç olmadı. Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantı çok olumlu geçti. İstifa haberlerim yayınlandı, böyle bir şey yok. 2014'ten sonra bazı konularda parti ile ayrı düştüm. Partimin hizmetinde, Cumhurbaşkanı'nın yanındayım. Şehitlerin istismarını yapanlardan değilim.' şeklinde konuştu.



Arınç'ın ifadelerinden satır başları şöyle:



'KHK FACİADIR DEMEMELİYDİM'



Evet şunu belki söylememeliydim, 'KHK bir faciadır'. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK'lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti. Yargı ile komisyon kararları arasında çelişki var.



'NEDİM ŞENER HAKKINDA YANILMIŞIM'



Nedim Şener hakkında zamanında olumlu düşüncelerim vardı, yanılmışım. Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Erdem Gül, Enis Berberoğlu hakkında olumlu konuştum. Bildiğim ve tanıdığım insanlara, gazetecilik mesleği adına sahip çıktım. 80 yaşındaki bir kadın gazeteci tahliye ediliyor, Nedim Şener dövünüyor. Ergenekon ve Balyoz'un rövanşını almaya çalışıyor. Nedim Şener, ağırlaştırılmış müebbet aldımı zil takıp oynuyor, Yargıtay bozdumu ağlıyor. Beraat suçmuş gibi konuşuyor. KHK faciadır demiştim ama senin (Şener) konuşman tam bir facia.'



NE OLMUŞTU?



Katıldığı bir programda terörle mücadele kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) değinen Bülent Arınç, söz konusu düzenlemeleri 'facia' olarak nitelendirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: 'Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir polisi gördükçe ben yerin dibine geçiyorum.'