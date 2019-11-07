Bakan Pakdemirli: 11 Kasım'da dünya rekoru kıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 13 milyonun üzerinde fidanın sahiplendirildiğini, 9 milyonun üzerinde bireyin sertifika aldığını belirterek, "11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Geleceğe Nefes' seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi' ifadelerini kullandı.
'Geleceğe Nefes' kapsamında 9 milyonun üzerinde bireyin sertifika aldığını açıklayan Pakdemirli, 'Fidan dikmeyi 'memleket meselesi' haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız' diye konuştu.