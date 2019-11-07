Bakan Pakdemirli: 11 Kasım'da dünya rekoru kıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Geleceğe Nefes' seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi' ifadelerini kullandı.



'Geleceğe Nefes' kapsamında 9 milyonun üzerinde bireyin sertifika aldığını açıklayan Pakdemirli, 'Fidan dikmeyi 'memleket meselesi' haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız' diye konuştu.