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Bakan Pakdemirli: 11 Kasım'da dünya rekoru kıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 13 milyonun üzerinde fidanın sahiplendirildiğini, 9 milyonun üzerinde bireyin sertifika aldığını belirterek, "11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız" dedi.

Yaşam / 07 Kasım 2019 Perşembe 13:29
Bakan Pakdemirli: 11 Kasım'da dünya rekoru kıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Geleceğe Nefes' seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi' ifadelerini kullandı.

'Geleceğe Nefes' kapsamında 9 milyonun üzerinde bireyin sertifika aldığını açıklayan Pakdemirli, 'Fidan dikmeyi 'memleket meselesi' haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız' diye konuştu.

TarımOrman BakanıBekir PakdemirliDünya Rekoru

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