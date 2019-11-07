Aytuğ Atıcı'nın pişkinliği!

Habertürk'te yayınlanan 'Nedir, Ne Değildi?' programında gergin anlar yaşandı.



CHP'li eski Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın Nedim Şener'e hükümet yanlısı gazeteci demesi üzerine sinirler gerildi.



'HAYSİYETSİZ' DEDİ



Şener "size de PKK ağzıyla konuşuyor' diyorlar" dedi.



Atıcı'nın kendisine 'PKK ağzıyla konuşuyor' diyenlere sessiz kaldığını söylemesi üzerine, 'o sizin haysiyetinizle alakalı' diyen Şener sert sözler sarf etti.



Atıcı, Şener'in hakaretlerine karşı sessiz kalırken o anlar izleyenlere pes dedirtti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel