Ağrı'da çok sayıda terörist öldürüldü

Ağrı'da çok sayıda terörist öldürüldü

Ağrı'da devam eden operasyonlar hız kesmeden devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, hava destekli operasyonlar neticesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi