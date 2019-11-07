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Ağrı'da çok sayıda terörist öldürüldü

Ağrı'da devam eden operasyonlar hız kesmeden devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, hava destekli operasyonlar neticesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa / 07 Kasım 2019 Perşembe 15:38
Ağrı'da çok sayıda terörist öldürüldü

Ağrı'da teröristlere yönelik devam eden operasyonlar neticesinde İçişleri Bakanlığı, 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

İçişleri BakanlığıJandarma

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