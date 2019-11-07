4 kardeşin evde ölü bulunmasıyla ilgili valilikten açıklama

İstanbul'un Fatih ilçesinde aynı dairede ölü bulunan 4 kardeşle ilgili İstanbul Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Siyanür içerek yaşamlarının sona erdiği daha önceden belli olan elzem olayla ilgili yapılan açıklamada 'Tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir.' denildi.







OLAY NASIL OLMUŞTU?



Fatih'te apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulundu.



Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulundu