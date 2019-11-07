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3 banka daha taşıt kredisi kampanyasına katıldı

Taşıt kredisinde yüzde 0.49-0.69 arası faiz kampanyasına üç kamu katılım bankası daha dahil oldu. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım da aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor

Ekonomi / 07 Kasım 2019 Perşembe 14:08
3 banka daha taşıt kredisi kampanyasına katıldı

Kamu bankalarının kredi faiz oranlarını geriye çekmesiyle, art arda birçok araba firması taşıt kredisi kampanyasına dahil oldu. Yerli üretime özel iş birlikleri yeni araç firmalarının katılımıyla genişledi.

Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkban'ın taşıt kredisi faiz oranlarını yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 arasına çekmesinin ardından Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım da yıl sonuna kadar yerli üretime özel taşıt kredisi faizlerini aynı orana çekti.

VakıfbankZiraat Bankası

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