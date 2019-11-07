3 banka daha taşıt kredisi kampanyasına katıldı

Taşıt kredisinde yüzde 0.49-0.69 arası faiz kampanyasına üç kamu katılım bankası daha dahil oldu. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım da aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor