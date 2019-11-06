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Yurtta hava durumu 06.11.2019

Marmara'da sıcaklığın mevsim normelerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yaşam / 06 Kasım 2019 Çarşamba 08:47
Yurtta hava durumu 06.11.2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege ile Trakya’nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Trakya’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Trakya’nın batısı ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 23

İzmir: Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu 24

Adana: Az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21 Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

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