Yurtta hava durumu 06.11.2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege ile Trakya’nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Trakya’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Trakya’nın batısı ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 20



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 23



İzmir: Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu 24



Adana: Az bulutlu 29



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21 Kaynak : İHA

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