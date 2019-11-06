Osman Gökçek: Hangisi daha yürekli?

Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Ferda Yıldırım'ın sunduğu Sürmanşet programında gündemi değerlendirdi.



Gökçek, İsviçre'de toplantılarını basan terör örgütü yandaşlarına ses çıkarmayan teröristlere tepki gösterirken, onlara Norveç'te PKK'lılara direnen aileyi örnek gösterdi.



'MEMLEKET SEVMEK BÖYLE BİR ŞEY'



O ailenin CHP'lilerden daha yürekli olduğunu söyleyen Gökçek 'Küçüçük bir çocupa saldıracak kadar alçaklar. Oradaki hanıöefendiyi ve arabyı kullanan kardeşimizi tebrik ediyorum. Türk bayraklarını bak hiç indiriyorlar mı aslanlar gibi takıyorlar. Yürekli olmak memleket sevmek böyle bir şey. Karşı tarafta da Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve asil Türk bayrağımızın önüne Öcalan'ın , terörist başı Öcalan'ın paçavraları açılırken, Cumhuriyet Halk Partililer seslerini çıkarmıyorlar. Hangisi büyük yürekli? Şu arabanın içindeki anne baba ve o küçüçük çocuk daha yürekli' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel