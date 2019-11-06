USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,38

Osman Gökçek: Hangisi daha yürekli?

Osman Gökçek, Norveç'te teröristlere direnen aileyi, Atatürk posteri ve Türk bayrağı önünde PKK yandaşlarına poz verdiren CHP'lilere örnek gösterdi.

Televizyon / 06 Kasım 2019 Çarşamba 22:53
Osman Gökçek: Hangisi daha yürekli?
Video için tıklayın

Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Ferda Yıldırım'ın sunduğu Sürmanşet programında gündemi değerlendirdi.

Gökçek, İsviçre'de toplantılarını basan terör örgütü yandaşlarına ses çıkarmayan teröristlere tepki gösterirken, onlara Norveç'te PKK'lılara direnen aileyi örnek gösterdi.

'MEMLEKET SEVMEK BÖYLE BİR ŞEY'

O ailenin CHP'lilerden daha yürekli  olduğunu söyleyen Gökçek 'Küçüçük bir çocupa saldıracak kadar alçaklar. Oradaki hanıöefendiyi ve arabyı kullanan kardeşimizi tebrik ediyorum. Türk bayraklarını bak hiç indiriyorlar mı aslanlar gibi takıyorlar. Yürekli olmak memleket sevmek böyle bir şey. Karşı tarafta da Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve asil Türk bayrağımızın önüne Öcalan'ın , terörist başı Öcalan'ın paçavraları açılırken, Cumhuriyet Halk Partililer seslerini çıkarmıyorlar. Hangisi büyük yürekli? Şu arabanın içindeki anne baba ve o küçüçük çocuk daha yürekli' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Terör ÖrgütüKemal KılıçdaroğluFerda YıldırımMustafa Kemal AtatürkOsman Gökçek

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı