Neçirvan Barzani'den PKK'ya tepki!

Barzani, Erbil merkezli Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen bir panelde, Suriye ve PKK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile herhangi bir sorunu olmadığını vurgulayan Barzani, 'Türkiye'nin, başından beri Suriye'deki Kürtlerle bir sorunu yok ancak PKK ile var.' dedi.







'BUNU SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE SÖYLEDİK'







Türkiye tarafının, 'Biz hiçbir şekilde sınırlarımız ile Suriye arasında PKK'nın paçavralarına tahammül edemeyiz' şeklindeki tutumunun kendisine iletildiğini belirten Barzani, 'Bunun Suriye'deki kardeşlerimiz için de büyük bir tehlike olduğunu söylemeye çalıştık.' ifadelerini kullandı.



'KÜRTLER PKK'YLA MESAFE KOYMALI'



PKK'nın Suriye'deki varlığına tepki gösteren Barzani, 'Tek isteğimiz, Kürtlerin PKK ile aralarına mesafe koymasıdır. PKK, Suriye Kürtleri üzerinden kendisini meşrulaştırmak istedi ve bugün maalesef bu noktaya gelindi.' değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : AA

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