Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.



Şu sıralar burada bir konuşma yapan Erdoğan, terör örgütü DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin ablasından sonra eşinin de yakalandığını ilk kez açıkladı.



'Bağdadi kendini tünelde imha etti. Çok ciddi kendilerine göre iletişim kampanyası başlattılar' diyen Erdoğan, şunları söyledi:



'Biz de hanımını yakaladık ama biz yaygara yapmadık; ilk defa şimdi bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini onları üstelik Suriye tarafında yakaladık. Biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şeklide sürdürüyoruz.'



Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:



'İmam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasını acı bir süreçle hatırlıyoruz. İmam hatip kapısında kızlarının neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık. Rabbim bunları tekrar göstermesin. Bir büyüğünüz ve cumhurbaşkanınız olarak sizlerden bir ricada bulunacağım. Neden ilahiyat mezunları öğretmenlik yapmada tereddüt yaşarlar. Öğretmen bulmada sıkıntı yaşıyoruz. İlahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs edmiyor. Birçok imam hatipte Kur'an derslerinin boş geçtiğine şahidim.



'SÖZDE İMAM HATİP MEZUNU KÖŞE YAZARLARI SALDIRDI'



Din kültürü ve ahlak dersine hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam. Bu mevcut durumu alt üst edecek bir nesil görüyorum. Dindar bir gençlik yetiştireceğiz dediğimde bana sözde imam hatip mezunu köşe yazarları bile saldırdı. Yine söylüyorum, dindar bir nesil yetiştireceğiz. Bu olursa tinerci, alkolik, hırsız olmaz. Dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır.



'ÖĞRENCİLER AYNI ŞARTLARDA YARIŞIYOR'



Milletimizin sahip çıkmasıyla ilahiyat fakülteleri ve imam hatipler hızla yaygınlaştı. Her alanda yükselişimizin yolu açıldı. Bir ara imam hatip öğrencileri 650 bine çıkmıştı. Bir darbe 60 bine indi. Şu anda bir milyon 300 küsür bine varan imam hatip öğrencisi var. Ama şu anda da büyük kampanyalar var; imam hatipe gidip ne yapcaksın! Bütün mesele girdiğin imtihanı kazanmandır. Anadolu lisesi mezununun hangi şartı varsa imam hatiplinin de aynı şansı var. Kat sayı gibi engeller kaldırıldı. Artık diğer öğrencilerle aynı şartlarla yarışıyorlar.



'DİK DURMAYA MECBURUZ'



Şu anda yedi düvel üzerimize saldırıyor. Saldırıyorlar diye geçmişteki gibi sünepe durumuna geçip yanağımızı ters çevirip hepsini tokatla mı diyeceğiz. Dik durmaya mecburuz. Geldiğimizde yüzde 20 savunma sanayiinde yerli üretimini yapıyorduk. Şimdi yüzde 70 yapıyoruz. Bugün terörle mücadelede başarılıysak, bizimle dost geçinenler bir SİHA vermiyordu, şimdi İHA'mızı ve SİHA'mızı yapıyoruz. Bir ötesi olarak Akıncı'yı da yapıyoruz. Demek ki yapılabiliyormuş. Sayın Obama'ya diyordum, terörle mücadelede mühimmat sıkıntımız var. Göndereceğiz diyorlardı. Bize akıllı bomba gelmedi. Bu tür komşular bizi akıllı bomba sahibi yaptı. Şimdi onu biz üretiyoruz. Savunma sanayiinde 2.5 milyar dolar ihracatımız var.



BATI'YA TERÖR TEPKİSİ



Teröristler Avrupa'da cirit atıyor. İslami terör diyen Batı kendisine baksın. Terörist arıyorsanız kendinize bakın. DEAŞ'ı kimlerin kurdurduğunu kimlerin kullandığını bizzat kendi ağızlarından duyup takip ediyoruz. Hepsi bizim arşivlerimizde sesli ve görüntülü var. FETÖ'nin ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının kimin himayetinde yaşadığına bakın. Neden kendisini 400 dönüm arazide ağırlıyor? Neden bize teslim etmiyor? Demek ki bu proje üzerinde hesaplar var. 251 evladım bu ülkede 15 Temmuz'da şehit edilecek birileri çıkacak birilerini kurtarma gayretine girecek. Şehit ve gazilerimizin hesabını kim soracak. Bu yönetimde olarak bizim görevimiz değil mi?'