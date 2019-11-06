USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,38

Bağdadi'nin ailesi gözaltına alındı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye, Bağdadi’nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı” dedi.

Dünya / 06 Kasım 2019 Çarşamba 19:39
Bağdadi'nin ailesi gözaltına alındı!

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı. Tüm terör gruplarının peşinden gitme konusundaki kararlılığımızdan şüphe duyan herkes, teröristlerin peşinde koşan Türk hükümetinin siciline bir kez daha bakmalı, diğerleri arasında DAEŞ, PKK veya YPG olmalı” ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN 'İLK KEZ AÇIKLIYORUM DEYİP' DUYURMUŞTU

ABD için 'Bağdadi kendini tünelde imha etti. Çok ciddi kendilerine göre iletişim kampanyası başlattılar' diyen Erdoğan, 'Biz de hanımını yakaladık ama biz yaygara yapmadık; ilk defa şimdi bugün açıklıyorum' demişti. Erdoğan, 'Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini onları üstelik Suriye tarafında yakaladık. Biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şeklide sürdürüyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Sosyal Paylaşım Sitesiİletişim

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı