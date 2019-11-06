Bağdadi'nin ailesi gözaltına alındı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye, Bağdadi’nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı” dedi.
İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı. Tüm terör gruplarının peşinden gitme konusundaki kararlılığımızdan şüphe duyan herkes, teröristlerin peşinde koşan Türk hükümetinin siciline bir kez daha bakmalı, diğerleri arasında DAEŞ, PKK veya YPG olmalı” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN 'İLK KEZ AÇIKLIYORUM DEYİP' DUYURMUŞTU
ABD için 'Bağdadi kendini tünelde imha etti. Çok ciddi kendilerine göre iletişim kampanyası başlattılar' diyen Erdoğan, 'Biz de hanımını yakaladık ama biz yaygara yapmadık; ilk defa şimdi bugün açıklıyorum' demişti. Erdoğan, 'Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini onları üstelik Suriye tarafında yakaladık. Biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şeklide sürdürüyoruz' ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak : İHA