Türkiye DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablasını yakaladı

Öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Azez yakınlarında bir konteynerda kayınvalidesi ve beş çocuğuyla birlikte yakalandı.







Hakkında çok az şey bilinen Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad'ın 65 yaşında olduğu belirtildi. Türkiye'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeyindeki Azez bölgesinden bir konteynerde yakalanan Rasmiya Awad'ın ailesiyle birlikte ele geçirildiği ifade edildi.



'İSTİHBARAT ANLAMINDA BİR ALTIN MADENİ'



Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, 'Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablasını Suriye'de yakaladı ve bu olay istihbarat açısından bir 'altın madenidir.' Operasyonda Rasimiya Awad ile ele geçirilen kişiler devlet protokolüne uygun olarak sorgulandı.'' ifadelerini kullandı.

