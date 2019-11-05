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RTÜK Başkanı istifa mı etti?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında dikkat çektiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT'taki görevinden istifa ettiği belirtildi.

Televizyon / 05 Kasım 2019 Salı 20:36
RTÜK Başkanı istifa mı etti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında 'Kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor' diyerek eleştirdiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT'taki görevinden istifa ettiği belirtildi.

İstifayı duyuran RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı oldu. Taşçı, sosyal medya hesabından 'CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında dikkat çektiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti…' mesajını paylaştı.





KILIÇDAROĞLU, 'AHLAKSIZCA PARA ALIYOR' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada Ebubekir Şahin ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, 'Kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor. Yayım iletim yetkisi bulunan ve 06118 sicil numarasıyla kayıtlı bir platform. Doğrudan RTÜK'le ilişkili. Ahlaksızca para alıyor buradan. Orada tarife belirleyip RTÜK'e gelip bunu uyguluyor. Kendisini uyardık, buradan istifa et dedik. Arpalık kadar kuruluş var, git oralardan paranı al' ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal MedyaİstifaKemal Kılıçdaroğlu

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