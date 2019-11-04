'Örümcek Adam'a özenen hırsızlar kamerada

Alınan bilgilere göre, akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, geçtiğimiz Ekim ayında Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişilik hırsızlık şebekesi, 13 Ekim Perşembe gecesi geldikleri bir iş yerin önünde önce keşif yaptı. Ardından zanlılar hırsızlık yapacakları iş yerine birbirlerinin omzuna binerek içeri girerken, zanlılardan ikisi dışarıda gözcülük yaptı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından zanlılar kayıplara karıştı.



Şüphelilerin başka bir tarihte farklı bir iş yerinden de hırsızlık gerçekleştirdikleri kaydedilirken, ihbar üzerine çalışma başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, elde edilen güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Hırsızlık yapan şüphelilerden Tahir G.(18), Cumali B.(28) ve Sedat C. (25) isimli 3 kişi 18 Ekim'de sabaha karşı olaylarda kullandıkları otomobille birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; 3 şişe içki, 6 paket sigara ve hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 555 TL para ele geçirildi.



Yakalanan 3 şüphelinin, Başakşehir'de meydana gelen 2 ev ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 3 olayın daha faili oldukları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından 19 Ekim günü adliyeye sevk oldu. Şüphelilerden Sedat C. serbest bırakılmış, Tahir G. ve Cumali B. isimli şahıslar hakkında ‘adli kontrol' hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.



Öte yandan, ‘örümcek adam'a özenen zanlıların birbirlerinin omzuna binerek duvardan binaya girdikleri anlar ve bir iş yerinden alkollü içki çaldıkları olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.