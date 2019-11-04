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Nazlı Ilıcak tahliye edildi

FETÖ’nün medya yapılanması ilişkin davada Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edildi.

3. Sayfa / 04 Kasım 2019 Pazartesi 23:53
Nazlı Ilıcak tahliye edildi
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FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin davada karar çıktı. Gazeteci Nazlı Ilıcak “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak'ın tahliyesine karar verdi. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapısında ailesi ve yakınları büyük sevinç içinde Ilıcak'ı karşıladı. 


'İNFAZ YASASI ÇIKSIN'

Nazlı Ilıcak, “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” dedi.

Nazlı Ilıcak daha sonra aile üyeleriyle birlikte araca binerek cezaevinden ayrıldı.


AHMET ALTAN DA TAHLİYE OLDU

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan'ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Cezaevi önüne gelen yakınları sevinç içinde Altan'ı karşıladı. Altan basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası yakınlarıyla çay içerek sohbet etti.
 


 
Kaynak : İHA
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Nazlı IlıcakAllah

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