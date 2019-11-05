Erdoğan'dan Bülent Arınç'a KHK tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



'Esefle karşıladım'



Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın 'KHK faciadır' ifadelerinin sorulmasına karşılık Erdoğan, 'Arkadaşlar kendisi de bir hukukçu olduğuna göre, KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var. Bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Tabii şık bir açıklama değil, kabullenmek de bunu doğru değil.' değerlendirmesinde bulundu.



ABD ziyareti



ABD'ye ziyaret konusunda bir karar verip vermediği sorulan Erdoğan, 'Geçen söyledim, bakalım gitmeden önce bir kendileri ile telefon görüşmesi yapacağız, o telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim.' dedi. Telefon görüşmesinin zamanının sorulması üzerine Erdoğan, 'Arkadaşlar irtibat kurmaya çalışıyorlar.' ifadesini kullandı.



Rusya'da savaş uçağı alımı olacak mı?



Erdoğan, 'ABD F-35'leri vermediği takdirde Rusya'dan savaş uçağı alımı olacak mı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:



'Bu kadar böyle çok hassas, ince niye çalışıyorsunuz? S-400'ü alırken bir yerlere sorduk mu? Sormadık, değil mi? Aldık mı, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız. Bütün mesele anlıktır. Çünkü burada bizim hakkımız var ve burada biz bir pazar değiliz. Patriotlar konusunda defaatle kendileriyle görüşmüşüzdür, hep bizim önümüze kongreyi getirmişlerdir. Kongreye sunmuşlardır, kongreden olumsuz cevap aldıkları için bize patriot satamamışlardır. Bu Obama döneminde de böyle olmuştur, Sayın Trump döneminde de ne yazık ki böyle olmuştur. Hem sen savunma sistemleri noktasında benim şu an ihtiyacım olan sistemi bana vermeyeceksin hem de kalkıp bir başka yerden ben bunu tedarik ettiğim zaman, 'Alamazsın, benim müsaade etmem gerekir.' diyeceksin. Bu bir defa bir ülkenin egemenlik haklarına müdahaledir. Türkiye egemenlik haklarına müdahaleyi asla kabul edebilecek bir tıynette değildir. Biz bu konuda nasıl S-400'de kararımızı verip alımlarımız yaptıysak aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse bu noktada da gereken adımları atarız.'



Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması



Terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşi Resmiye Avad'ın yakalanmasıyla ilgili hukuki sürecin nasıl işleyeceğine yönelik soru üzerine de Erdoğan, 'Bizim hukukumuzda neyse o şekilde ilerleyecek.' dedi. Yargılanmasının burada olup olmayacağına ilişkin soruya karşılık Erdoğan, 'Arkadaşlar ben o kadar ileri derecede hukukçu değilim ama şu anda arkadaşlarımız bunları yakaladılar ve geri gönderme merkezlerinde şu anda bunları tutacaklar. Gelecek zamanla söylüyorum.' ifadesini kullandı.



Kamuoyunda infaz düzenlemesine ilişkin AK Parti ve MHP'nin bir çalışması bulunduğu ifade edilerek bunda gelinen noktanın sorulması üzerine Erdoğan, 'Henüz yok.' karşılığını verdi.



Arınç ne demişti?

Gazeteci Kemal Öztürk'ün Youtube kanalına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde KHK mağduriyetlerini gündeme getirmiş ve çok tartışılmıştı. Öztürk'ün ''KHK sorununu nasıl çözeceğiz'' sorusuna Arınç ''KHK bir faciadır'' yanıtını verdi. Arınç ''Çevremde o kadar bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyorum, onlara merhamet ediyorum. Ben onları gördükçe yerin dibine geçiyorum'' açıklamasında bulundu. Kaynak : AA

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