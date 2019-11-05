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Eminönü'ndeki balıkçılar için yeni karar!

İstanbul Eminönü'ndeki balıkçıların tahliyesine ilişkin mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.

Güncel / 05 Kasım 2019 Salı 17:45
Eminönü'ndeki balıkçılar için yeni karar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Eminönü'ndeki balıkçılar arasındaki tahliye olayına ilişkin mahkeme kararını verdi. Balıkçıların başvurusu üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararı, bugün kaldırıldı. Söz konusu tahliyeye ilişkin yasal süreç devam edecek.

TAHLİYE KARARI DURDURULMUŞTU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü'nde balık ekmek satan iş yerlerinin boşaltılması için ihtarname göndermişti. Balıkçılar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararın iptali için İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme ise Cuma günü, yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Büyükşehir BelediyesiBalık Ekmek

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