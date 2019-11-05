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Ankara'da ByLock soruşturması: 94 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 94 şüpheliden 67'si yakalandı.

Güncel / 05 Kasım 2019 Salı 09:41
Ankara'da ByLock soruşturması: 94 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 94 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 67 şüpheliyi gözaltına aldığı, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet

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