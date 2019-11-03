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Yunan askerleri göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderiyor

Yunanistan'ın Türkiye'ye zorla gönderdiği öne sürülen 252 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı Pakistan uyruklu Seyit Habib: 'Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, bizi botla nehirden bu tarafa attılar'

Dünya / 03 Kasım 2019 Pazar 23:45
Yunan askerleri göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderiyor

Edirne'de, Yunanistan'ın darbedip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmen yakalandı.

İddiaya göre, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

İNSANLIK DIŞI MÜDAHALE

Sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 252 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darbettiğini öne sürdü.

Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin kendilerini darbettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti.

Meriç Nehri'nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini savunan Habib, 'Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, bizi botla nehirden bu tarafa attılar.' dedi. Kaynak : AA

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Meriç NehriJandarmaYunanistanUluslararasıKapıkule Sınır Kapısı

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