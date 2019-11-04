Vapurdaki tacizci için istenen ceza

Karaköy-Kadıköy seferini yapan vapurda 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen şüpheli hakkında "cinsel taciz" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ekim'de Karaköy-Kadıköy seferini yapan vapurda 2 kadın yolcuyu taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli R.E. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli R.E'nin suç tarihinde yolculuk yaptığı Karaköy-Kadıköy vapuru içerisinde, müştekiler S.Y. ve Z.M'ye yönelik cinsel taciz suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.



Bu kapsamda şüpheli R.E'nin "zincirleme şekilde cinsel taciz" suçundan 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli R.E. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. Kaynak : AA

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