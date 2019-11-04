Terör paçavrasını Himalayalar’a dikmek isteyen İspanyol dağcı düşerek öldü

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye destek amacıyla, Himalaya Dağları'na tırmanan ve buraya örgüt bayrağı dikmek isteyen İspanyol dağcı Fernando Sanchez Grassa düşerek öldü. Himlung'da yer alan Kamp 3 bölgesinde, 8 kişilik ekibiyle beraber tırmanan Grassa, dağdan düştü. Grassa düştükten kısa bir süre sonra öldü. İspanyol dağcının cesedini kurtarma çalışmaları devam ediyor.



SİLAHLI FAALİYETLERE KATILMIŞTI



Yerel kaynaklara göre 44 yaşındaki dağcı bir süre önce Suriye'nin kuzeyinde YPG ile birlikte silahlı faaliyet göstermişti. Dağcının, Himalayalar'a YPG bayrağı dikerek, Türkiye'nin bölgede başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı Batı kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmeyi amaçladığı belirtildi.