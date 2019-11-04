Sancak bölgesi için 'özel statü' talebi

Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesi için "kendine ait yasama, yürütme ve yargı organları olan özel bir siyasi bölge" statüsü talebinde bulunuldu.



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Sancak'ın otonomisi - Nedir ve neden gereklidir?" konulu konferansta konuşan Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, Sancak'a özel statü verilmesinin önemine dikkati çekti.



Boşnak siyasetçi, Sırbistan'da yaşayan Boşnakların ana vatanlarının sınırları dışında kaldığını ve bu nedenle Sancak'ın özel bir statüye sahip olması gerektiğini savunarak, Sancak'ın statüsünün çözümü için parti olarak bir öneri hazırladıklarını söyledi.



Ugljanin, bu önerinin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra Sırbistan ve Karadağ meclisleriyle Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD gibi konuyla ilgili tüm faktörlere teslim edildiğini aktardı.



- "Boşnak halkının siyasi varlığı için asgari şarttır"



Bosna Hersek'i kendi ana vatanları olarak gören Boşnaklar başta olmak üzere, Sancak bölgesinde yaşayan halkların duygularının tarihi, hukuki ve siyasi gerçeklere dayandığını vurgulayan Ugljanin, şunları kaydetti:



"Bu nedenle bu girişimi bugün tüm Bosna Hersek kamuoyuna da tanıtmak istiyorum. Kendine ait yasama, yürütme ve yargı organları olan özel bir siyasi bölge olarak Sancak'ın tanımlanması, Sancak'taki Boşnak halkının biyolojik anlamda hayatta kalabilmesi ve siyasi varlığı için asgari şarttır."



Ugljanin, bölgede yaşayan Boşnak, Arnavut, Karadağlı ve Sırpların "kurucu halklar" olarak tanımlanacağı özel bir Sancak statüsünün, Balkanlar'daki bölgesel iş birliği ve istikrarın da çekirdeğini oluşturabileceğini vurgulayarak, "Tüm halkların eşit haklara sahip olduğu bir Sancak, Balkanlar'daki komşu devletlerin ve halkların arasındaki siyasi ve coğrafi meselelerin çözümünde de model olacaktır." dedi.



- Sancak Bölgesi



Nüfusunun büyük çoğunluğunu Boşnakların oluşturduğu Sancak bölgesi, bugün Sırbistan'ın güneybatısı ile Karadağ'ın kuzeydoğusunu kapsıyor. Sırbistan sınırları içinde kalan Novi Pazar, Sancak bölgesinin en büyük şehri konumunda.



Bölge, "Sancak" adını, Osmanlı Devleti'nin buradaki Novi Pazar (Yeni Pazar) Sancağı'ndan almıştır.



Federal bir yapıya sahip olan eski Yugoslavya döneminde, Sancak toprakları Sırbistan Sosyalist Cumhuriyeti ile Karadağ Sosyalist Cumhuriyeti arasında pay edilmiş ve Sancak'ın bütünlüğü idari anlamda ortadan kaldırılmıştı.



Sırbistan-Karadağ'ın 2006'da ayrılmasıyla ise daha önce idari anlamda bölünmüş olan Sancak bölgesi, bu kez devlet sınırıyla da ikiye ayrılmış oldu. Kaynak : AA

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