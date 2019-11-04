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PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' Müsluh İke olduğu belirlendi.

Güncel / 04 Kasım 2019 Pazartesi 09:16
PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik harekatta etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride arandığı tespit edildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 'Tekoşer Zagros' kod adlı Müsluh İke adlı üst düzey PKK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde hava harekatında etkisiz hale getirildi.

İke'nin, 90'lı yıllarda örgüte katıldığı, Şemdinli ve Çukurca'da düzenlenen birçok eylemin azmettiricisi olduğu belirlendi.

'Sözde Hakurk alan sorumlusu' iken Abbas kod adlı Duran Kalkan'dan eğitim aldıktan sonra 201'da 'sözde Metina alan sorumluluğuna' getirildiği belirtilen 'Tekoşer Zagros 'kod adlı Müsluh İke'nin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı kaydedildi. Kaynak : AA

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IrakDuran KalkanMilli İstihbarat Teşkilatı

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