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İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul’da 2019 Ekim ayında perakende fiyatlar yüzde 1,78 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 1,50 oranında arttı.

Ekonomi / 01 Kasım 2019 Cuma 12:08
İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı



İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), 2019 Ekim dönemi İstanbul için enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre; 2019 Ekim ayında perakende fiyatlar yüzde 1,78 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 1,50 oranında arttı. 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksi 2019 Ekim ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 16,75, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 18,52 arttı. Perakende fiyatlar 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,28, toptan fiyatlar ise yüzde 6,77 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Ekim 2019'da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 10,50, diğer harcamalar grubunda yüzde 3,67, konut harcamalarında yüzde 2,01, gıda harcamalarında yüzde 1,39, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,81, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,09, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,07 artış, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,93 azalış görüldü.

Ekim 2019'da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 7,58, mensucat grubunda yüzde 3,23, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,61, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,90, madenler grubunda yüzde 1,40, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,37 artış, gıda maddeleri grubunda yüzde -0,08 azalış görüldü.

Kaynak : İHA

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