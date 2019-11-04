FETÖ'nü medya davasında karar!

'FETÖ darbe çağrışımı' davasında kararlar açıklandı. Mahkeme tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verdi. Davada Nazlı Ilıcak, 'FETÖ terör örgütüne yardım etmek' suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. Ahmet Altan ise aynı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. İki sanığın da adli kontrolle tahliyesine karar verildi.



Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin daha önce 'darbeye teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hükmünü bozmasının ardından yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bozma ilamı doğrultusunda sanıklarla ilgili bu kez 'silahlı terör örgütü üyeliği ve örgüte yardım' suçlarından hükümler kurdu.







ILICAK'A İNDİRİM UYGULANDI, ALTAN'A UYGULANMADI



Tutuklu sanıklardan Ahmet Altan'ı, 'üye olmamakla birlikte silahlı terör örgüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan önce 7 yıl hapis cezasına çarptıran, bu cezada sanığın toplum üzerindeki etkisi ve bulunduğu konuma göre indirim uygulamayan heyet, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 5. maddesi kapsamında yarı oranında arttırdığı cezayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nazlı Ilıcak'ı da, aynı suçtan önce 7 yıl hapis cezasına çarptırdı ve sanığın toplum üzerindeki etkisi ile bulunduğu konuma göre indirim uygulamadı. TMK'nın 5. maddesi kapsamında yarı oranında arttırdığı cezayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çeviren heyet, Ilıcak'ın yargılama sürecinde pişmanlık duyduğunu belirtmesini lehine takdiri indirim sebebi sayarak bu sanığın 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Altan hakkında ise cezalandırılmasına yeter, kesin, inandırıcı ve şüpheden uzak delil elde edilememesi, suç işlendiğinin sabit olmaması gerekçeleriyle beraatine yönelik hüküm kuran heyet, sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, sanığa 5 bin 450 lira avukatlık ücreti ödenmesine ve beraat ettiği için tazminat isteme hakkının bulunduğunun belirtilmesine de karar verdi.



ALTAN VE ILICAK'A ADLİ KONTROLLE TAHLİYE



Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılanan ve takdiri indirim uygulamadığı diğer tutuklu sanıklardan Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in ise 11 yıl üçer ay, Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise 12 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.



'Örgüt üyeliği' suçundan cezalandırılan tutuklu sanıklar Yazıcı, Şimşek ve Özşengül'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, 'örgüte yardım' suçundan cezalandırılan tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın ise suçun niteliği ve tutuklulukta geçirilen süreye göre tahliyesini karara bağladı.



Heyet, tahliyesine karar verdiği Altan ve Ilıcak hakkında, 'yurt dışına çıkış yasağı'ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanması hükmünü de verdi.



'DARBEYE TEŞEBBÜS' DAVASINDAN CEZA VERMEYE YER YOK



Mahkeme heyeti, Yargıtay bozma aşamasından önce Mehmet Altan hariç 5 sanığı cezalandırdığı 'darbeye teşebbüs' suçundan ise, 'ceza verilmesine yer olmadığı' hükmü kurdu.



6 ADET 1 DOLARLIK BANKNOTLAR İADE



Beraat eden sanık Mehmet Altan'dan ele geçirilen 6 adet 1 dolarlık banknotların sanığa iadesini de kararlaştıran heyet, Yargıtay içtihatları doğrultusunda sanıkların cezalarıyla ilgili suç tipini dikkate alarak gerçek ve tüzel kişilerin (TBMM) zarar görme ihtimalinin olmaması nedeniyle müdahillik sıfatlarının kaldırılmasına da karar verdi.