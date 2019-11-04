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Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

Bakan Soylu'nun isim vermeden "Ahmak" diye hitap ettiği İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" dedi.

Siyaset / 04 Kasım 2019 Pazartesi 16:54
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Strasburg'da yaptığı konuşma üzerinden kendisine isim vermeden “ahmak” nitelemekte bulunmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cevap verdi.

Üsküdar'daki Fethi Paşa Korusu'nda gazetecilere konuşan İmamoğlu, “Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Seçim sürecinde de seviyesine inmeyeceğimi defalarca dile getirmiştim. Üzücü. Bir İçişleri Bakanı'na yakışmadı.” yanıtını verdi.

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