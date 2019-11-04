Cumhurbaşkanı ABD'ye gidecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



'GERÇEKLEŞMEMESİ MÜMKÜN'



Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım tarihinde ABD'ye yapması planlanan ziyarete ilişkin sorulan bir soruya, “Bu ziyaret Trump'ın daveti üzerine planlandı. Cumhurbaşkanımızın bir ziyaret talebi söz konusu olmamıştır. Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz devam ediyor. Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmek değil tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir. Savunma sanayinden terörle mücadeleye, Suriye'deki gelişmelerden ikili ticaret hacminin artırılmasına kadar ABD ile yürüttüğümüz birçok konu var. Bunlarla ilgili somut adımların atılması neticelerin elde edilmesi bizim birinci önceliğimizdir. Ziyaretin sebebi de amacı da budur. Eğer bu hedefe ulaşabileceğimize dair tereddütlerimiz izole olmazsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür. Cumhurbaşkanımız bu konuda değerlendirmelerini hala yapıyorlar. Nihai olarak kararlarını yakın birkaç gün içerisinde verecektir. Bu ziyaret talebi bizden gelmemiş, Sayın Trump'ın daveti üzerine planlanmış bir ziyarettir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz şu aşamada devam etmektedir” cevabını verdi.









'EYT VE AF GÜNDEMİMİZDE YOK'



Binlerce mahkum ve yakınlarını ilgilendiren af yasası ve emeklilik için gün sayanları ilgilendiren EYT hakkında sorulan soruya cevap veren İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada 'Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi.' ifadelerine yer verdi..



''TEYAKKUZ HALİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR''



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz.'







KARA PROPAGANDAYA DİKKAT!



Kalın: 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Binlerce mahkum ve yakınlarını ilgilendiren af yasası ve emeklilik için gün sayanları ilgilendiren EYT hakkında sorulan soruya cevap veren İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada 'Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi.' ifadelerine yer verdi..Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz.'Kalın: 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

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