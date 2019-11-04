Berat Albayrak: Son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.



'Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor' diyen Albayrak şu ifadeleri kullandı:



'Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız.'



Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu infografiği de kullandı.

Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız. pic.twitter.com/WHR0kCM2e1 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 4, 2019