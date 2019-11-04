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Berat Albayrak: Son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık

Bakan Albayrak, ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık" dedi.

Ekonomi / 04 Kasım 2019 Pazartesi 13:48
Berat Albayrak: Son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.

'Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor' diyen Albayrak şu ifadeleri kullandı:

'Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız.'

Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu infografiği de kullandı.

EnflasyonTwitterMaliye BakanıBerat Albayrak

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